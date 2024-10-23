У МВС Туреччини назвали кількість жертв теракту в Анкарі

У результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинуло вже п’ятеро людей, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. З посиланням на Anadolu, повідомляє Європейська правда.

За словами міністра, кількість загиблих у результаті теракту в Анкарі вже становить п’ятеро людей. Зросла й кількість поранених – 22.

Він також сказав, що, за попередніми даними, за терактом стояли члени Робітничої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичною.

"Ми будемо ділитися ідентифікаційними даними та іншими доказами, коли вони стануть більш зрозумілими" , – додав Єрлікая.

Теракт у середу вдень стався біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 кілометрів від Анкари.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.