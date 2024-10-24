Білий дім анонсував "значний" пакет санкцій за допомогу РФ у продовженні війни

Влада Сполучених Штатів Америки незабаром оголосить нові санкції проти закордонних помічників Росії в продовженні ведення широкомасштабної військової агресії РФ проти України.﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами американського чиновника, такі обмежувальні заходи будуть "значними", а заявлено про їх запровадження буде найближчим часом.

"Найближчими днями Сполучені Штати оголосять про значний транш санкцій, націлений на тих, хто сприяє російській війні в Україні, які знаходяться за межами Росії" , - сказав Кірбі.

Разом з тим представник Білого дому не надав подробиць щодо таких санкцій, та стосовно кого - осіб, підприємств, країн - вони будуть застосовані.

Допомога Україні з боку США

Між тим Кірбі висловився про триваючу підтримку України з боку Вашингтона, та заявив, що за вказівкою американського президента Байдена США "продовжують нарощувати безпекову допомогу" Києву.

"Тільки за минулий тиждень, який, я думаю, ви бачили, Сполучені Штати оголосили про виділення понад 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу для задоволення нагальних потреб України на полі бою" , - сказав він.

Кірбі також розповів, що Штати "на шляху до надання" Україні:

сотень додаткових перехоплювачів для ППО,

десятків тактичних систем протиповітряної оборони,

додаткової артилерії,

значної кількості боєприпасів,

сотень бронетранспортерів і бойових машин піхоти,

тисячі додаткових одиниць бронетехніки, які "допоможуть зберегти ефективність України на полі бою".

"Українські військові продовжують хоробро та ефективно воювати, і президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги" , - наголосив представник Білого дому.

Він також нагадав, що 23 жовтня американський президент Байден оголосив, що з 50 мільярдів доларів, які G7 зобов’язалася надати Україні у червні, Штати нададуть кредит у розмірі 20 мільярдів доларів.

"Інші позики на суму 30 мільярдів доларів надійдуть від об'єднання наших партнерів з G7, включаючи Європейський Союз, Сполучене Королівство, Канаду та Японію" , - сказав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вже подякував США за рішення надати Києву 20 млрд доларів. Та зазначив, що важливо, щоб 50 млрд доларів передали Україні до кінця цього року.

Додамо, ввечері 23 жовтня голова Мінфіну США Джанет Йеллен заявила, що G7 планує передати Україні кредит на 50 млрд доларів до кінця року.