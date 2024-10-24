Ситуація на фронті на ранок 24 жовтня: зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби, 22 жовтня, на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень Сил оборони України з російським військом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 89 авіаударів, зокрема, скинув 154 КАБ.

Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 86 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1500 дронів-камікадзе", — зазанчили у відомстві.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Малушине, Могриця, Шалигіне, Лугівка, Велика Писарівка, Безруки, Козача Лопань, Липці, Шев’яківка, Сотницький Козачок, Куп’янськ, Антонівка, Дальнє, Твердохлібове, Терни, Лиман, Часів Яр, Покровськ, Мирноград, Родинське, Олександропіль, Курахове, Катеринівка, Антонівка, Богоявленка, Шахтарське, Роздольне, Новопіль, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Львове.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника" , — додали в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіударів 55 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.