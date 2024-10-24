Казахстан відмовився допомагати Росії обходити санкції

Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник глави МЗС республіки Роман Василенко, пише російське видання The Moscow Times.

"Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб нашу територію використовували для обходу санкцій" , - сказав Василенко в інтерв'ю польському агентству РАР (цитата за ТАСС).

За його словами, позиція Астани "відома і зрозуміла" всім зацікавленим сторонам, і до неї з розумінням ставляться як у Росії, так і на Заході.

Василенко підкреслив, що вживають усіх необхідних заходів для того, щоб обходу санкцій не відбувалося, оскільки республіка "не бажає введення вторинних санкцій". Він також зазначив, що у двосторонніх відносинах між Астаною і Москвою "проблем немає", але існують "різні питання", оскільки самі по собі відносини двох сусідніх держав "дуже різноманітні".

Раніше заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін говорив, що Астана не підтримує антиросійські санкції, але дотримується їх,

"тому що це вигідно з економічної точки зору". "У нас невелика економіка, природно, санкційного тиску ми не витримаємо" , - пояснював Жумангарін.

Нагадаємо:

Казахстан поки що не планує приєднуватися до БРІКС, хоча президенту країни Касим-Жомарту Токаєву надходили такі пропозиції.