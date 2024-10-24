У Польщі пояснили, чому не можуть збивати російські ракети над Україною

Тема збиття російських ракет системами ППО Польщі і країн НАТО над територією України є медійно привабливою, але складною для реалізації з технічної точки зору. На цьому наголосив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє Укрінформ.

"Я розумію, що питання збиття російських ракет над Україною потребує роз’яснень для української аудиторії. У медіапросторі це звучить привабливо, але технічно це доволі складно здійснити. По-перше, існують суттєві технічні перешкоди. Ми у Польщі не маємо достатньо можливостей для захисту власного повітряного простору. Ми десь на половині шляху до розбудови багаторівневої системи протиповітряної оборони" , - зазначив Лукасевич.

Другою причиною польський дипломат назвав те, що це має бути не двостороннє рішення, а згода на рівні союзників, на чому наголошували як у міноборони США, так і лідери НАТО.

"Адже це означало б, що Альянс вступає у прямий конфлікт з Росією. Я знаю, що ці речі важко сприймаються в Україні, але необхідно пояснювати вашій аудиторії, що НАТО не воює з Росією. НАТО максимально підтримує Україну і допомагатиме Україні максимально захищати свою територію аж до перемоги" , - підкреслив тимчасовий повірений у справах РП.

Він підкреслив, що база ПРО США у Редзіково на півночі Польщі, яку незабаром буде введено в експлуатацію, буде також призначена "для збиття балістичних ракет, що летять углиб Європи".

"Що члени Альянсу можуть зробити щодо "Кинджалів", ракет типу "Х", які продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі? Надати більше озброєнь, наприклад, систем "Патріот", NASAMS чи інших протиракетних комплексів, які у вас уже є і дуже вправно використовуються українськими захисниками" , - наголосив Лукасевич.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово на різних рівнях зверталася до Польщі з проханням про збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі, ще над територією України.

У МЗС Польщі з цього приводу раніше повідомляли агентству, що це питання обговорюється союзниками, але жодного рішення з цього приводу не прийнято.

На початку вересня глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що він підтримує ідею збиття російських ракет польською системою ППО ще над територією України, застерігши при цьому, що це його особиста думка, а не позицію польського уряду. Натомість у Міноборони РП підкреслили, що Польща не збиватиме російські ракети над Україною.