У Південній Кореї назвали солдат КНДР, які воюють за РФ, "гарматним м'ясом"

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни в Україні, "найманцями-гарматним м'ясом", звинувативши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію. Про це пише Yonhap, повідомляє Лівий берег.

Таку заяву південнокорейський міністр зробив після того як розвідка повідомила про близько 3000 північнокорейських солдатів, яких відправили до Росії.

"Коли війська відправляються за кордон, вони зазвичай зберігають командування своєї країни і з гордістю проводять дії у своїй військовій формі, знаках розрізнення та прапорі. Північна Корея переодягається в російську форму і діє під російським військовим командуванням без будь-яких оперативних повноважень" , – сказав Кім.

Також додав, що саме тому солдати КНДР – це "звичайні найманці із гарматного м’яса".

Відомо, що Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 000 військовослужбовців, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня.

За даними української розвідки, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Серед відправлених до Росії військових з Північної Кореї є три генерали і 500 офіцерів.

Імовірно, північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї цих солдатів, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками.