Польща готова постачати додаткову електроенергію Україні взимку – дипломат

Варшава готова надавати Києву у складний зимовий період додаткові обсяги електроенергії, зокрема з власних вугільних електростанцій. На цьому заявив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє Укрінформ.

"ЄС дуже серйозно ставиться до ризиків суворої зими. Але питання у тому, що Польща може додатково зробити в цьому контексті. Так, наприклад, ми просимо наших українських колег у Міненерго сприяти експорту енергії, власне струму, з наших електростанцій, особливо вугільних. Ми закликаємо українських партнерів у міністерстві послабити так звану аукціонну систему поставок енергоресурсів. І ми дуже сподіваємося, що вони якнайшвидше завершать відповідні переговори" , - підкреслив Лукасевич.

Він додав, що питання енергетичної безпеки в Україні буде "однією з цілей і амбіцій" Польського головування у першій половині наступного року.