У Мінекономіки прозвітували, на скільки поповнила бюджет мала приватизація
Загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна за два роки сягнув 9,58 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За цей час до аукціонів долучилися 2 857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні.
В середньому, кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них склала 4,73 учасника. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.
"Після відновлення парламентом приватизації держмайна у серпні 2022 року 770 торгів (а це майже 92% торгів), проведених ФДМУ, відбулися на підвищення ціни, тобто англійські аукціони. Через голландські аукціони на зниження ціни держава продала майна на понад 138 млн грн — це на 7 млн грн більше від стартової ціни. І майже у 105 разів більше за мінімальну ціну, до якої передбачалось зниження", — зазначив Сергій Бут, СЕО "Прозорро.Продажі".
Найбільше коштів до бюджету (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств.
Серед об’єктів, що знайшли нових власників, — промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі та транспортні засоби тощо.
Нагадаємо:
У жовтні єдиний майново комплексу державного підприємства "Новогоголівське" у Києві приватизували за 50 мільйонів.