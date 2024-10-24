На Хмельниччині уламки "Шахеда" пошкодили готелі, магазин і двоповерхову будівлю

Унаслідок падіння уламків ворожого "Шахеда" в Старокостянтинові пошкоджено готелі і двоповерхову будівлю. На місцях падіння виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тож вогонь не розповсюдився, повідомляє Лівий берег.

"З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей" , – ідеться у повідомленні ДСНС України.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, унаслідок чого зруйновано магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.