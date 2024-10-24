ПФУ додатково витрачає понад 60 млрд грн на підвищені через суд пенсії

В Україні на виплату підвищених завдяки рішенням судів пенсій військовослужбовцями силових структур "чорнобильцям" Пенсійний фонд додатково витрачає 66,5 мільярда гривень.﻿ Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська за результатами аудиту роботи Пенсійного фонду, повідомляє Економічна правда.

Вона повідомила, що існують законодавчі прогалини, що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах.

Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.

Рахункова палата виявила понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих РФ територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації.

На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7 % всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.

Крім того, як встановили аудитори Рахункової палати, близько 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Нагадаємо, Рахункова палата провела аудит ПФУ та підтвердила, що в умовах війни і обмежених ресурсів уряду вдалось забезпечити стабільність роботи пенсійної системи.

Забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам Проекту РЕАСЕ, зокрема, й уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд).