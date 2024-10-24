ЗМІ: Північна корея підготувалася до війни, але лише на 3 місяці

Військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні південнокорейського агенства Yonhap.

Джерела видання повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

Крім того, все більше джерел підтверджують відправлення північнокорейських військових до Росії — для проходження навчання та відправки до зони проведення бових дій. Однак точної кількості нібито відправлених військових не відомо: повідомляється, зокрема, про 8 тис. солдатів у Рязанській області.

Як повiдомлялось, 24 жотня координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Північна Корея перекинула не менше ніж 3 тис. військових між початком і серединою жовтня на схід РФ.