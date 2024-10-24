Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти на мінімумі за три роки – ЗМІ

Дохід Саудівської Аравії від експорту нафти впав до найнижчого рівня за більш ніж три роки через слабке зростання попиту, що тисне на ціни на нафту.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Доходи від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до 17,4 мільярда доларів, що на 6% менше, ніж у попередньому місяці, за даними державного статистичного агентства. Це найнижчий місячний дохід із червня 2021 року.

Економіка Саудівської Аравії все ще значною мірою залежить від нафтових доходів, особливо тепер, коли країна розпочала амбітний план розширення технологічного, туристичного та виробничого секторів.

Величезні інвестиції, необхідні для реалізації плану кронпринца Мохаммеда бін Салмана з трансформації економіки, покладаються на нафтові доходи для фінансування ініціатив, спрямованих на зменшення залежності від доходів від вуглеводнів.

Цьому заважають падіння цін на нафту та скорочення виробництва. Світовий еталон нафти Brent цього року знизився приблизно на 1% і торгується на рівні близько 75 доларів за барель.

Зростання споживання нафти було слабким, особливо в Китаї, одному з найважливіших ринків-імпортерів, тоді як нові постачання з таких країн, як США, які зараз є найбільшим виробником нафти у світі, випереджають зростання попиту та тиснуть на ціни.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники обмежують виробництво, щоб підтримати ринок. Це обмежує кількість нафти, яку може продати Саудівська Аравія, лідер цього альянсу.

Ширша група ОПЕК+, до якої входять такі виробники, як Росія, планує зняти деякі з цих обмежень у грудні, хоча залишає можливість зберегти їх, якщо це буде необхідно, щоб уникнути надлишку пропозиції.