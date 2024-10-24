Понад 40% німецьких виробників побоюються повернення Трампа – опитування

Майже половина німецьких виробничих компаній побоюються ризиків для своєї діяльності в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США 5 листопада. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом ifo, повідомляє Європейська правда.

Опитування показало, що 44% компаній висловили занепокоєння щодо негативних наслідків другого президентства Трампа. 5% сподіваються на позитивні наслідки. 51% не очікує жодних змін, незалежно від того, хто переможе – Трамп чи його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс.

"Компанії, які мають тісні економічні зв'язки зі США, особливо очікують негативних наслідків у разі перемоги Трампа на виборах" , – сказав експерт ifo Андреас Баур.

Він зазначив, що багато компаній, які не мають прямих експортних зв'язків з США, також стурбовані наслідками, оскільки вони все одно можуть зазнати опосередкованого впливу, враховуючи переплетений характер ланцюгів поставок.

Трамп, кандидат від Республіканської партії, пообіцяв запровадити повсюдні тарифи в розмірі 10% або 20% на імпорт до Сполучених Штатів.

Такий сценарій створив би хаос для німецької економіки, орієнтованої на виробництво та експорт.

Близько 40% опитаних компаній заявили, що ринок США є важливим для їхнього прибутку.