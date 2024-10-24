У Німеччині зростає рівень працевлаштування біженців з України

Близько 1,1 млн громадян України, які втекли від війни РФ, інтегруються на ринку праці до ФРН швидше, ніж інші групи біженців. Про це йдеться в новій доповіді, опублікованій Федеральним інститутом демографічних досліджень у Вісбадені (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) у четвер, 24 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

Показник зайнятості серед українських біженців зріс майже вдвічі – з 16% улітку 2022 року до 30% минулої весни.

Ці дані ґрунтуються на новому опитуванні. У рамках дослідження з 2022 року одні й ті ж українські біженці регулярно опитувалися про їхнє становище у Німеччині.

Серед викликів: догляд за маленькими дітьми

Попри зростання зайнятості, як і раніше, залишаються і серйозні виклики, зазначили в BIB. Так, 30% опитаних заявили, що активно шукають роботу. Однак догляд за маленькими дітьми та необхідність отримання кваліфікації ускладнюють працевлаштування, особливо це стосується жінок. Рівень зайнятості матерів із маленькими дітьми становить 22%, матерів із дітьми шкільного віку – 32 відсотки.

"У чоловіків, навпаки, не спостерігається значної кореляції між зайнятістю та сімейним становищем" , - зазначила Катаріна Шпіс, директор BIB та співавтор дослідження.

Рівень зайнятості батьків неповнолітніх дітей на момент проведення опитування складав близько 41%.

Відвідування мовних курсів

Більшість українських біженців, які не перебувають в активному пошуку роботи, заявляють, що причиною цього є відвідування мовних курсів або недостатнє знання німецької мови (92%). Серед інших причин небажання шукати роботу – догляд за дітьми чи піклування про родичів (37%).

Результати свідчать про велику потребу у покращенні знання мови, – резюмувала Шпіс. Відвідавши курси, претенденти зможуть надалі вийти на ринок праці, впевнена вона.

Потенціал медпрацівників використовується не повністю

При цьому серед біженців багато медсестер і медпрацівників, а також представників прикладних професій, зокрема робітників. У цих галузях у ФРН відчувається дефіцит кваліфікованої робочої сили.