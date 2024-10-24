Альтернативы "плану победы" Зеленского нет - вице-президент Европарламента

Країни Заходу віддані справі пошуку рішення щодо завершення війни Росії проти України і вважають, що немає жодної іншої альтернативи, окрім Плану перемоги Президента Зеленського, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив віцепрезидент Європарламенту Роберт Зіле у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи.

Зіле наголосив, що Росія не повинна здобути перемогу у війні і закликав усі держави-члени НАТО надавати військову підтримку Україні на рівні щонайменше 0,25% ВВП.

«Країни Заходу віддані справі пошуку рішення, щоб покласти край цій жахливій війні. Ми хочемо створити таке майбутнє, в якому зможемо співпрацювати один з одним і шукати рішення тих викликів, які постали перед нами. Немає жодної іншої альтернативи, окрім того Плану миру (Плану перемоги, - ред.), який представив Президент Зеленський» , - сказав Зіле.

Він запевнив, що Європарламент є і буде надійним партнером України у досягненні миру.

Свій виступ Зіле завершив рідною латиською мовою. Він зазначив, що ті люди на Заході, які «втомилися від війни», закликають до компромісу з Росією та територіальних поступок з боку України.