Зеленський доручив підготувати внутрішній план посилення України

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати внутрішній План посилення України.﻿﻿ З посиланням на Зеленського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

За його словами, на Ставці детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали представники Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства енергетики та Повітряних сил ЗСУ.

Особливу увагу приділили підготовці прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які "дадуть Україні більше стійкості".

"Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими" , - сказав президент.

Також були доповіді Міністерства оборони та військових щодо комплектації бригад і підготовки новобранців.

"Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені" , - зауважив Зеленський.