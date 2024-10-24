В окупованому "Артеку" помітили дітей із Німеччини

В окупованому Росією Криму, у дитячому таборі "Артек", помітили дітей із Німеччини, яка офіційно вважає півострів територією України.﻿﻿ З посиланням на матеріал порталу t-online, повідомляє Європейська правда.

Портал з’ясував, що в анексованому Криму три тижні провели діти з Німеччини, а також, імовірно, Фінляндії та Франції. Уперше на це звернули увагу фінські ЗМІ, а t-online вдалось знайти підтвердження як на сторінках "Артеку", так і в матеріалах роспропаганди.

"Телеканал RT, різні учасники та організації також поширювали фотографії та інформацію про молодь з Німеччини. Російський дім у Парижі також розмістив фотографії" , – йдеться в матеріалі.

Під час перебування в "Артеку" німецькі діти зустрічались, серед іншого, з представниками путінської партії "Єдина Росія", а також російськими військовими, що скоюють воєнні злочини в Україні.

Фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, як саме діти з Німеччини потрапили до анексованого Криму, який Берлін визнає територією України. Законний в’їзд до Криму можливий лише з української території.

Як зазначає t-online, в останні роки не повідомлялося про жодні інші візити дітей з Німеччини в "Артек". У 2017 році пропагандистський канал RT повідомив, що десять дітей з Берліна і Саксонії приїхали туди з вчителькою з Берліна.

Нагадаємо, раніше стало відомо про поїздку вже колишньої міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб до окупованого Криму у 2021 році, коли вона працювала журналісткою.