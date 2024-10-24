У ВР зареєстрували законопроєкт щодо демобілізації чоловіків молодших 25 років

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення в запас чоловіків, які визнані непридатними та яким немає 25 років. Відповідний документ № 12147 з’явився на сайті парламенту, повідомляє Новое время.

Як зазначається в законопроєкті, визнані непридатними й молодші 25 років чоловіки, які були мобілізовані на військову службу, звільняються в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

9 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, цей закон не передбачає демобілізацію вже мобілізованих українців віком до 25 років, однак наголосив, що добиватиметься такого рішення в майбутньому.