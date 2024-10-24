Путін вперше прокоментував присутність військ КНДР на війні
Кремлівський лідер Володимир Путін вперше прокоментував повідомлення про відправлення в Росію північнокорейських військових для участі у війні проти України. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.
Про це сказав Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у російській Казані.
Питання поставив журналіст американської телекомпанії NBC. Він сказав, що присутність військових КНДР показують супутникові знімки.
"Що вони тут роблять? І чи не є це серйозною ескалацією конфлікту?", – запитав журналіст
Путін вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.
Глава РФ нагадав, що Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.
"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", – додав Путін.