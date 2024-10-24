Путін вперше прокоментував присутність військ КНДР на війні

Кремлівський лідер Володимир Путін вперше прокоментував повідомлення про відправлення в Росію північнокорейських військових для участі у війні проти України. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у російській Казані.

Питання поставив журналіст американської телекомпанії NBC. Він сказав, що присутність військових КНДР показують супутникові знімки.

"Що вони тут роблять? І чи не є це серйозною ескалацією конфлікту?" , – запитав журналіст

Путін вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.

Глава РФ нагадав, що Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.