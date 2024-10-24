МКС офіційно визнав Монголію порушницею Римського статуту

Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення, згідно з яким Монголія є порушницею зобов’язань як держава-учасниця Римського статуту, не арештувавши очільника Кремля Володимира Путіна за ордером МКС.﻿﻿ З посиланням на відповідне рішення Палати, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що через відмову арештувати Путіна Монголія перешкодила МКС здійснювати свої функції та повноваження, причому імунітет глави держави не дозволяє ігнорувати ордер на арешт.

"З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць" , – додали там.

Зазначимо, що максимальне "покарання", яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць – це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев'ять років.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснили енергетичною залежністю від РФ.

Водночас Україна оголосила представниці монгольського МЗС демарш через невиконання ордеру МКС на арешт Путіна.