Фінляндія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з РФ

Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску "Інарі" та "Парікалла" на кордоні з Росією. Вони не працювали з 2022 року.﻿ Про це пише Yle, повідомляє Лівий берег.

Рух через "Інарі" зупинили ще 1 листопада 2021 року, а через "Паріккалі" - 19 квітня 2022 року. Наразі там йде демонтаж позначок.

"Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі" , - заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Пункт "Інарі" знаходиться в Північній Карелії, а "Паріккала" - в Південній Карелії.