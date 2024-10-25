МВФ попереджає про сповільнення економічного зростання та зростання заборгованості у світі
Світ ризикує загрузнути у ситуації низького зростання та високого рівня заборгованості, внаслідок чого в урядів залишиться менше ресурсів для покращення можливостей для свого населення та вирішення проблем. Результатом стає невдоволення населення. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва на пресконференції під час щорічних засідань МВФ та Світового банку у Вашингтоні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Ми очікуємо, що світова економіка зростатиме на 3,2% за рік і сповільниться до 3,1% за рік протягом п'яти років. Це найнижчий середньостроковий прогноз за десятиліття", - сказала вона.
Як зазначила Георгієва, зростання залишається на позитивній території, а відсоткові ставки знижуються.
"Для більшості країн світу м'яка посадка вже не за горами. Але люди не почуваються добре щодо своїх економічних перспектив. Усіх, кого я тут питаю, як ваша економіка, відповідь – добре. Як настрій ваших людей, відповідь – не дуже. Сім'ї по - як і раніше, страждають від високих цін, а глобальне зростання слабке", - додала глава МВФ.
За її словами, торгівля більше не є потужним двигуном зростання, і ми живемо у більш фрагментованій світовій економіці.
Тим часом державний борг на шляху до того, щоб перевищити 100 трильйонів доларів цього року, що є історичним максимумом та еквівалентно 93% відсотків світового ВВП.
МВФ очікує, що 2030 року, що ця цифра наблизиться до 100% ВВП.
"Світова економіка ризикує застрягти в ситуації низького зростання та високого боргу. Це означає нижчі доходи та менше робочих місць. Це також означає нижчі доходи уряду, а отже, менше інвестицій для підтримки сімей та боротьби з довгостроковими проблемами, такими як зміна клімату. Це тривожні часи", - сказала вона.
Шляхи вирішення проблем
Георгієва зазначив, що порядок денний МВФ фокусується на двох пріоритетах: забезпечити м'яку посадку та вирватися з низького зростання та високого боргу
За її словами, по-перше, необхідно забезпечити, щоб інфляція повернулася до цільового рівня скрізь.
"Найбільші центральні банки, включаючи США, правильно стали на шлях пом'якшення. Тепер головне - закінчити роботу з інфляції, не завдаючи непотрібної шкоди ринку праці", - сказала вона.
По-друге, зараз саме час діяти щодо боргу та дефіциту. Після багатьох років такої необхідної фіскальної підтримки у відповідь на потрясіння саме час відновити фіскальні буфери. У більшості країн це можна зробити поступово, але треба починати вже зараз, заявила Георгієва.
"Третє і найважливіше, вкрай важливо, щоб країни проводили реформи, що сприяють зростанню, від скорочення бюрократичної тяганини до покращення управління. Ми бачили, як реформи стали джерелом значних вигод у всіх країнах. Наш аналіз показує, що ці реформи можуть підвищити обсяг виробництва до 8% за 4 роки в країнах, що розвиваються", - повідомила Георгієва.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року МВФ оновив прогноз, згідно з яким світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, майже такими ж темпами, як і у 2023 році (3,3%). Середньострокове зростання протягом п'яти років уповільниться до "посередніх" 3,1%, що значно нижче за допандемічний тренд за 2000-2019 роки в 3,8%.
Крім того, згідно з прогнозом МВФ, глобальний державний борг перевищить 100 трильйонів доларів цього року. За нинішніх темпів відношення світового боргу до ВВП наблизиться до 100% до кінця десятиліття, перевищивши пік пандемії.