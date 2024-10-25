Маск регулярно контактує з Путіним з 2022 року – джерела

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно контактує з очільником Кремля Володимиром Путіним із кінця 2022 року. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на інформацію від проінформованих співрозмовників у колах чинних та колишніх американських, європейських та російських посадовців, повідомляє Європейська правда.

Як стверджують співрозмовники журналістів, обговорення між Маском та Путіним стосуються особистих тем, бізнесу та геополітичної напруженості.

Двоє із посадовців розповіли, що у певний момент Путін попросив мільярдера уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Знання про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великим секретом в уряді, зазначила газета. Зокрема, кілька посадовців Білого дому заявили, що не знають про них.

Як зазначили журналісти, під час свого передвиборчого турне по Пенсильванії минулого тижня Маск говорив про важливість прозорості уряду і зазначив, що має доступ до урядових таємниць.

"У мене є надсекретний допуск, але я повинен сказати, що, як і більшість речей, про які я знаю. Причина, з якої вони тримають це в секреті, полягає в тому, що це дуже нудно", – цитує газета його слова.

Водночас представник Пентагону сказав:

"Ми не коментуємо допуск, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи".

Проінформований співрозмовник журналістів вказав, що наразі уряд стоїть перед дилемою, оскільки він сильно залежить від технологій мільярдера.

Як відомо, SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки і є компанією, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

﻿﻿ "Їм це не подобається" , – сказав співрозмовник, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.

Водночас він зауважив, що адміністрація не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що начебто єдиним контактом Кремля з Маском був телефонний дзвінок, під час якого він та Путін обговорили "космос, а також сучасні і майбутні технології".

Також він додав, що ні Путін, ні офіційні особи Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском. Цю ж інформацію підтверджував Маск у 2022 році.

Також прессекретарка кампанії Трампа назвала Маска "лідером індустрії, який буває раз на покоління" і сказала, що "розбита федеральна бюрократія, безумовно, може отримати користь від його ідей і ефективності".

"Щодо Путіна – є лише один кандидат у перегонах, під керівництвом якого він не вторгався в іншу країну, і це президент Трамп. Президент Трамп вже давно заявляв, що відновить свій мир за допомогою сильної зовнішньої політики, щоб стримати російську агресію і покласти край війні в Україні" , – додала прессекретарка кампанії республіканця.

Зауважимо, цьогоріч Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Трампа, і в разі його перемоги він може отримати роль в адміністрації.