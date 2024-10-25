У Японії серйозно стурбовані відправкою військ КНДР на війну з Україною

У п’ятницю головний секретар Кабінету міністрів Японії Хаясі Йосімаса висловив серйозну стурбованість повідомленнями про направлення північнокорейських військ до Росії для потенційної участі у війні в Україні. Про це пише Kyodo News, повідомляє Укрінформ.

"Уряд із серйозним занепокоєнням стежить за направленням військ Північною Кореєю до Росії, включно із можливістю участі військ у російському вторгненні в Україну" , – заявив Хаясі Йосімаса під час регулярного пресбрифінгу.

Він також зауважив, що нещодавнє поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою викликає занепокоєння, враховуючи його вплив на безпеку регіону навколо Японії.

"Глибоке занепокоєння викликає те, що нещодавній прогрес у поглибленні військової співпраці між Росією та Північною Кореєю погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону навколо Японії" , – сказав секретар японського Кабміну.

Він додав, що Японія працюватиме з іншими країнами для якнайшвидшого встановлення миру в Україні у "справедливий і довготривалий спосіб".

Нагадаємо, Національна служба розвідки Південної Кореї заявила, що північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади вояків, зокрема спецпризначенців.

У середу міністр оборони США Ллойд Остін уперше офіційно підтвердив перекидання військ Північної Кореї до Росії. Однак він не уточнив кількості військ та інших деталей.