Лукашенко заявив про війну, якщо Росія захоче приєднати Білорусь

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив війною. Вона можлива у тому випадку, якщо РФ приєднає країну до своєї території, повідомляє РБК-Україна.

Про це вiн заявив в інтерв'ю російським "Известиям".

"Ви менше, ми побільше, а у нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо - і далі вступайте в склад Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

За його словами, він не розуміє, навіщо Білорусь приєднувати до Росії, оскільки країни вже взаємодіють у рамках Союзної держави.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші і міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого ображатися не буде", - додав Лукашенко.

Приєднання Білорусі до РФ він назвав "дурним завданням".