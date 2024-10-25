Rheinmetall передала Україні ще 20 БМП Marder

Німецька компанія Rheinmetall передала ще 20 бойових машин піхоти Marder. Поставка призначена на кінець третього кварталу 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", досягне близько 200 одиниць. З них понад сотню становлять саме моделі Marder 1A3.

Угода про кільцевий обмін також передбачає поставку двозначної кількості інших одиниць техніки - бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Наразі остання партія в розмірі 20 БМП Marder, надана Україні, була замовлена урядом Німеччини і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро.

Бойові машини Marder, спрямовані в Україну, являють собою модель 1A3, оснащену сучасним лазерним далекоміром, що дає змогу підвищити точність ураження цілей на полі бою. Цей прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника, надаючи українським військам додаткову технологічну перевагу.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на поставку цих БМП ще в березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для України.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина початку повномасштабної війни передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Європи. Зокрема Берлін надав українським військовим системи ППО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інші види озброєнь.

У серпні у ЗМІ з'явилася інформація, що за розпорядженням канцлера Олафа Шольца нових запитів на фінансування допомоги Україні не затверджуватимуть. Проте на 2024 рік у Німеччині вже передбачено близько 8 мільярдів євро для військової підтримки України.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що уряд Німеччини готовий знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.