У Києві обмежують рух транспорту на одному з мостів: що відомо

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли та як саме обмежать рух на мосту Метро

У КМДА розповіли, що про обмеження руху попереджає КК "Київавтодор".

Так, рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці:

з 5 години ранку суботи, 26 жовтня

до 7 години ранку понеділка, 28 жовтня

Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту" , - додали у міській державній адміністрації.

Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.

Схема обмеження руху (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді також йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.