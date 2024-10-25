У Києві обмежують рух транспорту на одному з мостів: що відомо
У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Коли та як саме обмежать рух на мосту Метро
У КМДА розповіли, що про обмеження руху попереджає КК "Київавтодор".
Так, рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці:
- з 5 години ранку суботи, 26 жовтня
- до 7 години ранку понеділка, 28 жовтня
Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.
"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській державній адміністрації.
Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді також йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).
У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.