Зеленський: Військові КНДР будуть на фронті за 2-3 дні
За інформацією української розвідки, перших північнокорейських військових застосують до зони бойових дій вже 27-28 жовтня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", – повідомив президент.
За словами Зеленського, насправді Росія хоче продовження війни, і саме тому "потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу".
"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", – написав президент.
Зеленський зазначив, що "на Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта".
Президент зазначив, що у Курській області Сили оборони "реалізовують наші завдання".
"Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", – йдеться в повідомленні.