Зеленський: Військові КНДР будуть на фронті за 2-3 дні

За інформацією української розвідки, перших північнокорейських військових застосують до зони бойових дій вже 27-28 жовтня.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями" , – повідомив президент.

За словами Зеленського, насправді Росія хоче продовження війни, і саме тому "потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу".

"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію" , – написав президент.

Зеленський зазначив, що "на Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта".

Президент зазначив, що у Курській області Сили оборони "реалізовують наші завдання".