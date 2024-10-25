Литва відключить та демонтує лінії електропередачі у напрямку РФ та Білорусі

Литва в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою відключить лінії електропередачі у напрямку Росії та Білорусі в лютому, а потім їх демонтує. Про це інформує литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid, повідомляє Європейська правда.

Всі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між Росією, Білоруссю та країнами Балтії.

"Відразу після цього розпочнуться демонтажні роботи" , – повідомили в Litgrid в коментарі BNS.

З наближенням синхронізації мережі з континентальною Європою уряд Литви у середу вилучив сім 330-кіловольтних ліній електропередачі, які ведуть до РФ та Білорусі, зі списку активів і об'єктів, важливих для національної безпеки.

Очікується, що балтійські мережі будуть синхронізовані з мережами континентальної Європи 9 лютого.

За день до цього, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія від'єднаються від російської системи і проведуть єдиний спільний тест ізольованої роботи, після чого не повернуться до старої системи.

Оператори енергосистеми держав Балтії 16 липня сповістили Росію та Білорусь, що з лютого 2025 року від’єднуються від їхньої енергосистеми.

У квітні 2023 року уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.