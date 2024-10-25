ЗМІ: Зеленський відхилив візит генсека ООН до України

Президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерріша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє AFP.

На саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерріш 24 жовтня закликав до "справедливого світу" в Україні та у своїй промові перед Володимиром Путіним покласти край більш ніж дворічній війні.

Однак його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи голову КНР Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, - найбільший дипломатичний захід у Росії з того часу, як Путін вторгся Україну в лютому 2022 року, - викликав гнів у Києві.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", - сказало високопоставлене джерело в адміністрації президента України.

У ході переговорів із Путіним у Казані Гутерріш знову заявив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права", йдеться у заяві ООН.

Напередодні двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань і вказав на те, що він не був присутній на мирному саміті, організованому Україною у Швейцарії у червні.

"Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації ООН", - йдеться у заяві.

Саміт БРІКС

БРІКС - це обєднання найбільших за площею та населенням слабо розвинених країн. До її складу входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

У Казані відбувся у саміт лідерів БРІКС, на який було запрошено також велику кількість представників країн Глобального Півдня. Його відвідали генсек ООН Антоніу Гутерриш, лідери Індії Нарендра Моді та Китаю Сі Цзіньпін.

Українці вважають членів цього об'єднання союзниками Путіна, тому мають негативне ставлення до чотирьох з п’яти країн (окрім Бразилії). Втім президент Бразилії Лула да Сілва не приїхав до Казані.