Кількість протоколів за порушення мовного закону зросла майже вдвічі

216 протоколів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" склав секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови в Україні станом на середину жовтня 2024 року. Це вже у 1,7 раза більше, ніж за весь минулий рік. Водночас звернень щодо порушень мовного закону цьогоріч поменшало. Наразі вже накладено 64 штрафи та 91 попередження за порушення мовного закону, повідомляє Опендатабот.

1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цьогоріч. Це у 1,7 раза менше, ніж за аналогічний період торік. В середньому, цьогоріч щомісяця надходить 180 звернень — проти 300 на місяць торік.

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту — 525 звернень або 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або 16% звернень. Ще 14% або 247 порушень повʼязані з рекламою.

Київ незмінно лідирує — 706 звернень цьогоріч. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина — 326 звернень, Харківщина — 149 звернень та Дніпропетровщина — 148 звернень.

Звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 раза більше, ніж за весь 2023 рік, коли було складено 128 протоколів.

Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів (ст. 27 закону) — 42% від загальної кількості. Цьогоріч їх у 3 рази більше, ніж торік.

Наразі вже накладено 64 штрафи за порушення мовного закону — у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено вже 91 попередження, проти 61 торік.