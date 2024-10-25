В уряді Литви побажали генсеку ООН Гутеррешу відставки
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зробив саркастичну заяву на адресу генсека ООН Антоніу Гутерреша, який відвідав саміт BRICS під головуванням Владіміра Путіна. Ландсбергіс висловився у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.
Ландсбергіс спершу опублікував у своєму профілі фото, де генсек ООН тисне руку правителю Росії. Він підписав його "This is the UeNd", що можна приблизно перекласти як "Це кінець ООН".
У наступному пості Ландсбергіс відзначив: "Якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити".
22 жовтня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії на саміт БРІКС.
Міністерство закордонних справ України розкритикувало таке рішення і нагадало, що Гутерреш відмовився їхати на Саміт миру, який у червні Україна організувала у Швейцарії.
Українські громадські організації закликали МКС відреагувати на зустріч генсека ООН з Путіним.
Коментуючи приїзд Гутерреша на саміт BRICS, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення.
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що приїзд Гутерреша до Казані став "пропагандистською перемогою" путінського режиму в РФ.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що поїздка генсека ООН не свідчить про хорошу політику організації.