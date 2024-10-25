Став діяти оновлений перелік територій бойових дій та СОТ

Мінреінтеграції наказом від 14 жовтня 2024 року № 350 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, повідомляє ЛігаБізнес.

Зазначені зміни набули чинності з 25 жовтня.

Наразі вони стосуються територіальних громад Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької,Сумської та Харківської областей.

Сам Перелік був затверджений у грудні 2022 року та постійно актуалізується. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, цей Перелік можна застосовувати для отримання податкових пільг.