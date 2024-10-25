З початку року суди Києва винесли вироки семи ухилянтам

У 2024 році київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу.﻿﻿ З посиланням на столичну поліцію, повідомляє Українська правда.

"Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років" , - повідомили у поліції.

Зазначається, що загалом від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 фігуранту.

У поліції уточнили, що в більшості випадків досудове розслідування у кримінальних таких провадженнях розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.