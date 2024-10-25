Президент анонсував повернення виплат для українців в рамках "Є-підтримки"

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі тисячі гривень для кожного українця﻿. Про це йшлося у відеозверненні глави держави, повідомляє Ділова столиця.

"Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони" , — зазначив Зеленський.

Глава держави доручив Кабміну визначити деталі і представити людям.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, згідно з якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, можуть отримати по тисячі гривень через програму "Дія".

Глава держави тоді зазначав, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів до спортзалів, відвідування кінотеатрів, театрів або купити квитки для подорожей усередині країни. Президент запевнив, що ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим громадянам України, зокрема людям похилого віку.

На реалізацію програми виділяли 8 мільярдів гривень.