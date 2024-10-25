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Україна та Болгарія провели переговори щодо безпекової угоди

Україна та Болгарія провели переговори щодо безпекової угоди

Представники України та Болгарії провели перший раунд переговорів. Вони стосувались укладення двосторонньої безпекової угоди. ﻿З посиланням на Офіс президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Також Україна та Болгарія розпочали роботу над проектом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації «Групи семи». Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", - наголосив Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Наразі відомо, що Україна вже підписала понад 25 двосторонніх угод прог гарантії безпеки з країнами-партнерами.

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