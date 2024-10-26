Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, вирували пожежі, постраждала дитина

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область рятувальники ліквідували 2 пожежі, пошкоджено приватний житловий будинок, постраждала дитина, повідомляє Українська правда.

Про це пише ДСНС.

В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.