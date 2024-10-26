Зеленський призначив першого заступника Умєрова на ще одну посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка на ще одну посаду. Гаврилюк очолив комісію з військово-технічного співробітництва, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента №736.

Гаврилюка, який також є першим заступником міністра оборони, призначили на посаду голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Водночас з цієї посади звільнили ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменка. Його звільнили з Мінекономіки 18 червня 2024 року.

Зеленський доручи голові комісії у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

Також президент призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.