Російські війська обстріляли Борову на Харківщині: загинула жінка
Російські війська вранці 26 жовтня обстріляли село Борова Борівської територіальної громади Харківської області, у результаті чого загинула жінка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція.
"08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків".
За його словами, загинула 61-річна жінка".
Поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів РФ, На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки.