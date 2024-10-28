ISW: Брак грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни

Економічні проблеми та брак людських ресурсів може змусити очільника Росії Володимира Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму".

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створюватиме дедалі гостріші виклики для здатності президента Росії Володимира Путіна підтримувати війну в довгостроковій перспективі.

Газета The Washington Post повідомила 27 жовтня, що російська економіка "перебуває під загрозою перегріву", зазначивши, що надмірно високі військові витрати Росії стимулювали економічне зростання таким чином, що змусили російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, залишаючись конкурентоспроможними на тлі високих зарплат російських військових.

The Washington Post процитувала голову Центрального банку Росії Ельвіру Набіулліну, яка в липні 2024 року попередила, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

Washington Post зазначає, що приватні російські компанії намагаються не відставати від зарплат російських військових і все частіше змушені пропонувати зарплати, які в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі.

ISW нещодавно повідомив, що російська регіональна влада значно збільшує одноразові бонуси при підписанні контракту для російських військовослужбовців-контрактників з метою підтримання темпів розгортання збройних сил Росії (приблизно 30 000 військовослужбовців на місяць).

"Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово і соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті за рахунок різних шляхів розгортання збройних сил.

Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу.

Нещодавня поява північнокорейських військ на території Росії і повідомлення про їхнє розгортання в зоні бойових дій у Курській області ще раз свідчать про те, що вся путінська система генерування сили є дуже крихкою".

Ключові висновки ISW за 27 жовтня: