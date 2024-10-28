Вибори у Грузії: Блінкен закликав до міжнародного розслідування порушень

У Державному департаменті США, коментуючи перебіг і результати парламентських виборів у Грузії, закликали провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов'язаних з волевиявленням. Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, повідомляє Європейська правда.

Блінкен у своїй заяві навів оцінку міжнародних спостерігачів, які відзначили, що передвиборчий період у Грузії супроводжувався зловживанням керівною партією "Грузинська мрія" державними ресурсами, підкупом голосів і залякуванням виборців.

"Усе це сприяло створенню нерівних умов і підірвало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату виборів" , – зазначив Блінкен.

Він додав, що США взяли до уваги повідомлення про порушення та поодинокі випадки насильства у день голосування.

"Міжнародні спостерігачі не визнали результати виборів вільними і справедливими. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов'язані з виборами" , – підкреслив Блінкен.

У Держдепі також закликали політичних лідерів Грузії поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і усунути недоліки у виборчому процесі.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими" і також закликала вийти на протести.

Глава Євроради Шарль Мішель закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС у листопаді.