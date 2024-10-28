Британський посол оцінив план перемоги Зеленського

План перемоги президента Володимира Зеленського має на меті зміцнити позиції України. Має бути спільна стратегія між Україною та її партнерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив посол Великої Британії Мартін Гарріс.

"Я думаю, що це план до справедливого миру. Я думаю, що це правильно, те що робить президент Зеленський, робить нову стратегію, з метою переконати Росію, що військові дії не будуть результативними" , - сказав він.

Гарріс заявив, що був радий отримати шанс, коли Зеленський був в Лондоні, обговорити з ним, разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і новим генсеком НАТО Марком Рютте такі головні принципи.

"Ми можемо мати зараз спільну стратегію, тому що ми згодні з метою плану перемоги президента, що зараз нам потрібно зміцнити позицію України до кінця року" , - додав він.

Посол відзначив, що незабаром буде нова адміністрація у США.

"І ми хотіли б, що на цей момент Україна була у сильній позиції і у військовому плані, і у дипломатичному плані, і також в економічному плані. Таким чином, і через співпрацю з нашими партнерами, ми зміцнюємо підтримку для України" , - додав сказав Гарріс.

На думку посла, мета плану Зеленського - зміцнити позиції України.

"І концепція, що має бути спільна стратегія між Україною та її партнерами, щоб реалізувати цю мету" , - сказав він.

План перемоги Зеленського

План перемоги Зеленського було представлено українському парламенту 16 жовтня, а ЄС та НАТО – 17 жовтня. План включає запрошення України до НАТО, посилення оборони України та розворот війни у бік Росії, стримування російської агресії, спеціальні стратегічні та економічні угоди з партнерами Києва. П'ятий пункт стосується повоєнного періоду - Київ пропонує замінити американські війська в Європі українцями після війни.

Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, серед лідерів ЄС немає консенсусу щодо оцінки плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

За словами прем'єр-міністра Польщі, сьогодні важко оцінити, наскільки реалістичним є план Зеленського, оскільки багато залежатиме від результатів президентських виборів у США.