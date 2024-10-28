Шпигунів за оборонцями Покровська: на Донеччині затримали російського агента

Правоохоронці затримали агента російської ФСБ в Донецькій області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. За даними слідства, прикриваючись волонтерською діяльністю, він шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де нині найбільше ворожих атак.

Агентові доручили шукати локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під Покровськом. для цього він об'їжджав райцентр та передмістя під виглядом доставки гуманітарної допомоги жителям. Отримані дані — передавав своєму куратору з ФСБ.

У СБУ вважають, що росіяни використовували цю інформацію для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, у Донецькій області затримали агента російських окупантів, який допомагав РФ готувати прорив оборони Мирнограда на Покровському напрямку.