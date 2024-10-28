НАТО та Південна Корея проведуть нараду щодо військ КНДР в Україні

Урядова делегація з Південної Кореї візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 28 жовтня, щоб обговорити дані про відрядження на війну в Україну військовослужбовців із КНДР, повідомляє Укрінформ.

"У понеділок, 28 жовтня, делегація високого рівня з Республіки Корея поінформує Північноатлантичну раду щодо розгортання військ Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у РФ" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на нараду також запрошено представників інших країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Як повідомляє корейська агенція Yonhap, делегація з Південної Кореї відвідає Брюссель вже у понеділок.

Згідно з даними Yonhap, делегація з Південної Кореї також може обговорити з представниками НАТО подальші способи підтримки України в протистоянні російській агресії.

Зокрема, як пише ця агенція, мова може йти про відряджання "групи південнокорейських посадовців для моніторингу дій військових з КНДР".

У разі, якщо таку групу буде відправлено, вона може зайнятися вивченням тактики та військової доктрини північнокорейських військових, до неї також можуть бути включені фахівці з психологічної війни, які могли б закликати солдатів з КНДР здаватися. Ці люди потенційно можуть брати участь у допитах північнокорейських полонених.

Окрім того, Південна Корея обговорює можливість постачання Україні озброєння. Досі в Сеулі обмежувалися лише гуманітарною підтримкою України.