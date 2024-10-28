Зеленський відповів, чи можливе припинення вогню після виборів у США

Якщо Вашингтон припинить підтримку України після президентських виборів, Україні буде дуже складно. Тоді у Києві будуть думати, що з цим робити, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить його інтерв’ю виданню Times of India.

"Багато речей залежить від політики США. Мені здається, це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в США. Багато чого, але не все. Початок війни в Україні і те, що наша нація вистояла, вона була без підтримки союзників, включаючи США", ﻿ - сказав він.

За його словами, Україна зупинила російські війська, а деокупувати тільки своїми силами у нас би не вийшло, принаймні це було б дуже дорого з точки зору людських втрат.

"Але не все залежить від виборів в США. Політику змінює не тільки лідер. Ми не знаємо, хто буде президент. Але безумовно все одно двопартійна підтримка України залишиться, і в будь-якому випадку Конгрес США, з яким ми напрацювали міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на цю війну, незважаючи, хто буде президентом. Хоча президент все одно буде формувати міжнародну політику", - сказав він.

Зеленський визнав, що Україні буде дуже складно, якщо політика США зміниться і у Вашингтоні скажуть, що не підтримують Україну в її справедливому захисті своїх територій.

"Але це якщо зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити, точно не зараз", - сказав він.

Замороження конфлікту

"І аспект щодо припинення вогню. Ми повинні розуміти, ми проти замороженого конфлікту, ми не хочемо третьої війни… Було припинення вогню, була Нормандія і мінські процеси, тисячі перемовин з РФ та іншими партнерами. І потім повномасштабна війна", - сказав він у відповідь на питання.

На його думку, якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українців, то це дуже великий ризик.

"Все повинно бути на папері, зрозуміло, коли закінчиться ця війна і хто і в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж агресор", - додав президент.

Позиція кандидатів у президенти США

Вибори в США відбудуться 5 листопада. Кандидат-республіканець Дональд Трамп називає Володимира Путіна своїм "другом" та заявляє про плани закінчити війну Росії з Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.

Кандидат від демократів Камала Гарріс впевнена, що Путін "сидітиме в Києві", якщо Трампа буде обрано президентом США.