Британська розвідка: Російські війська просунулися у Часовому Яру

Російські війська досягли успіху в жорстоко оспорюваному місті Часів Яр на сході України. Їм не вдавалося це зробити з липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).



Як зазначається у зведенні, російські війська, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

У центральній частині району каналу російські війська, швидше за все, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Проте, за даними британської розвідки, у центральній та північній частині району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, і російські війська не змогли закріпитися в цих районах.