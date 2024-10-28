Британська розвідка: Російські війська просунулися у Часовому Яру
Російські війська досягли успіху в жорстоко оспорюваному місті Часів Яр на сході України. Їм не вдавалося це зробити з липня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як зазначається у зведенні, російські війська, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.
У центральній частині району каналу російські війська, швидше за все, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.
Проте, за даними британської розвідки, у центральній та північній частині району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, і російські війська не змогли закріпитися в цих районах.
"З середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у Міноборони Британії.