Зеленський: Росія втратила на фронті 650 тисяч вбитими та пораненими

Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнали величезних втрат. Так, наразі Росія втратила на фронті 650 тисяч вбитими та пораненими, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Times of India.

"Складно воювати з Росією, де закон один - якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато мобілізованих російських солдатів через те, що вони боялися наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Такий закон у них. Вони не рахують кількість, вже жертв у них близько 650 тисяч вбитих і поранених", - заявив він.

Зеленський зазначив, що росіяни не забирають трупи.

"Їхні люди гниють на землі, вони не забирають з поля бою вбитих своїх людей. І це є обличчя Путіна і обличчя цієї війни. Так, на Сході вони продавлюють вони нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами", - зазначив президент.

Він додав, що коли українські військові прийшли на Курщину і превентивно вдарили по їх території, то росіяни почали вбивати своїх цивільних, які залишилися в домівках на території Курської області.

"І наші люди роздають їм їжу, воду, бо вони цивільні, а не солдати. Наші військові діляться з ними тим, що є у наших військових. І ми бачимо трупи цивільних з Росії, по яких б'ють вони з артилерії. Тобто ось така війна", - додав президент.

Втрати росіян на війні

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 690 тисяч військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували ще 1680 окупантів.