У МОЗ розповіли, як реформують МСЕК та кому передали функції

Від понеділка, 28 жовтня, функції центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

З чого складається система МСЕК

У МОЗ розповіли, що нині система медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) складається із закладів центрального та регіонального рівня.

При цьому Міністерство охорони здоров'я створює та призначає керівника лише центральної МСЕК.

Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК:

з них 25 - обласних бюро

понад 300 - центрально-міських та міжрайонних комісій

Керівників обласних комісій призначають обласні ради.

План протидії правопорушенням у МСЕК

На виконання рішень РНБО та президента Кабінет міністрів України затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК, який передбачає:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК (зокрема щодо посадовців)

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом із ДБР, Нацполіцією та СБУ

винесення на розгляд уряду законопроектів від МОЗ та Мінсоцполітики (щодо комплексної реформи МСЕК)

Що змінить реформа МСЕК

Під час останнього засідання уряду були схвалені зміни до положення про МСЕК, які дозволяють Міністерству охорони здоров'я покладати права та обов'язки центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію:

що належить до сфери управління МОЗ

має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

"Це дозволяє максимально швидко оптимізувати процес на центральному рівні" , - пояснили в МОЗ.

З огляду на це функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро (де впродовж 2024 року створювалась необхідна матеріально-технічна база, яка має значно спростити процес проходження експертизи для людей).

Уточнюється, що до повноважень центральної МСЕК належить, зокрема, розгляд оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня.

Крім того, від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати свої функції щодо:

експертизи інвалідності

встановлення втрати працездатності

Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Алгоритм оскарження рішень МСЕК

У МОЗ розповіли, що наразі алгоритм оскарження рішень МСЕК не змінився.

"Якщо ваша справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами зв'яжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена" , - пояснили у прес-службі міністерства.

В цілому ж процедура оскарження наразі є такою:

оскарження рішення МСЕК (яке вважається необґрунтованим) в досудовому порядку - в комісії вищого рівня

оскарження рішення МСЕК у судовому порядку (якщо перший крок не допоміг, і ви досі не згодні з результатом)

Уточнюється, що досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки:

або написання заяви до тієї ж комісії, де людина проходила експертизу

або написання заяви до обласної комісії

проведення експертизи (у разі потреби - з проведенням додаткового обстеження)

винесення нового рішення

"Якщо ви не погоджуєтеся з новим рішенням, то можете подати оскарження до центральної МСЕК, функції якої виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро" , - додали у МОЗ.

Адреса інституту: м. Дніпро, провулок Феодосія Макаревського, 1-А.

Контактні дані приймальні інституту:+38 (098) 702 24 90

e-mail: undimspi@i.ua ukr.derzh.ndimspi@gmail.com

Скандал із МСЕК

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. В її робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, а також стопку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Згодом стало відомо, що Крупа "допомогла" здобути "інвалідність" близько півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури. Після цього генеральний прокурор Андрій Костін ініціював перевірку.

20 жовтня президент України скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів і вже 22 жовтня Володимир Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. Тим часом генпрокурор Андрій Костін ухвалив рішення піти у відставку.

Після цього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням.