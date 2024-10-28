ОТУ "Сіверськ": Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими
Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі марафону "Суспільне Новини".
Журналісти поцікавилися, чи фіксували Сили оборони пристуність північнокорейських військових у зоні їхньої оперативної діяльності та чи намагається російське командування передислокувати цих солдатів ближче до Курщини.
"Дані розвідки такі є.. але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР".
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
- 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.