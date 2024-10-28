Міст у Бердянську підірвали партизани разом із ГУР - джерело

Залізничний міст у тимчасово окупованому Бердянську підірвали завдяки спецоперації місцевого руху опору та ГУР Міноборони України Цей міст російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомило поінформоване джерело.

Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соцмережах ввечері 27 жовтня.

"Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - повідомило джерело.

За його даними, знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.